Jorge Jesus kararını verdi: Zajc 11'e

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçında Miha Zajc ve Osayi - Samuel'i ilk 11'e yazmayı düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus kararını verdi: Zajc 11'e
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10 Ağustos 2022 09:22
Fenerbahçe'de gözler artık perşembe günü Slovacko ile oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Sarı- Lacivertliler, Çek rakibini Kadıköy'de 3-0 mağlup etmişti. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada rotasyona gidebileceği öğrenildi.

Osayi-Samuel ve Zajc'ın 11'e dönmesi muhtemel. Skor avantajı nedeniyle İsmail Yüksek ile Filip Novak'ın da şans bulabileceği kaydedildi.

Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden Mergim Berisha da Jesus'tan forma bekliyor. 

 
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