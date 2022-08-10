Jorge Jesus kararını verdi: Zajc 11'e

Fenerbahçe'de gözler artık perşembe günü Slovacko ile oynanacak rövanş maçına çevrildi.Sarı- Lacivertliler, Çek rakibini Kadıköy'de 3-0 mağlup etmişti. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada rotasyona gidebileceği öğrenildi.Osayi-Samuel ve Zajc'ın 11'e dönmesi muhtemel. Skor avantajı nedeniyle İsmail Yüksek ile Filip Novak'ın da şans bulabileceği kaydedildi.Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden Mergim Berisha da Jesus'tan forma bekliyor.