Jorge Jesus, kararını Mayıs'ta verecek!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, göreve başlamasından bu yana camianın beklentileri fazlasıyla karşıladı.



Oynattığı pozitif futbolu aldığı sonuçlara da yansıtan Portekizli çalıştırıcı, taraftarın büyük saygı ve sevgisini kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli hoca ile uzun yıllar çalışmak istiyor. Ancak tamamen şampiyonluğa konsantre olan Portekizli çalıştırıcı, yeni sözleşme ile ilgili kararını sezon sonunda verecek



Başakşehir galibiyeti sonrası sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



