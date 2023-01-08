Jorge Jesus, Joachim Löw'den sonra bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon derbilerde gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Joachim Löw'den sonra bir ilki yaşadı!
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08 Ocak 2023 21:33
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, bu sezon derbilerde kötü performansını sürdürdü.

Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla bu sezon çıktığı hiçbir derbide gol atamadı.

Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Son olarak Galatasaray'ı evinde ağırlayan sarı lacivertliler evinde sarı kırmızılı takıma 3-0 kaybetti. 

Jorge Jesuslu Fenerbahçe bu sezon hiçbir derbide kazanamadığı gibi, gol de atamadı.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Joachim Löw'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin başında üç derbiye de çıkıp galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu (1B 2M).

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