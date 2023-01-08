Jorge Jesus, Joachim Löw'den sonra bir ilki yaşadı!

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, bu sezon derbilerde kötü performansını sürdürdü.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla bu sezon çıktığı hiçbir derbide gol atamadı.
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Son olarak Galatasaray'ı evinde ağırlayan sarı lacivertliler evinde sarı kırmızılı takıma 3-0 kaybetti.
Jorge Jesuslu Fenerbahçe bu sezon hiçbir derbide kazanamadığı gibi, gol de atamadı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Joachim Löw'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin başında üç derbiye de çıkıp galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu (1B 2M).
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla bu sezon çıktığı hiçbir derbide gol atamadı.
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Son olarak Galatasaray'ı evinde ağırlayan sarı lacivertliler evinde sarı kırmızılı takıma 3-0 kaybetti.
Jorge Jesuslu Fenerbahçe bu sezon hiçbir derbide kazanamadığı gibi, gol de atamadı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Joachim Löw'den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin başında üç derbiye de çıkıp galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu (1B 2M).
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