Jorge Jesus: 'İpi biz göğüsleyeceğiz!'

Fenerbahçe'de son dönemde ortaya çıkan karamsar tablo Gaziantep galibiyetiyle yerini umuda bıraktı.



Her ne kadar istenen futbolun uzağında bir görüntü çizilse de teknik direktör Jorge Jesus şampiyonluk konusunda iddialı...



Oyuncularına güvendiğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Kalitemiz yeterli. Son dönemdeki skorlar kimseyi aldatmasın. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız ve ipi biz göğüsleyeceğiz." ifadesini kullandı.



"LİG UZUN BİR MARATON"



Dünya Kupası arasının kendilerini form olarak geriye götürdüğünü söyleyen Jesus, "Ayrıca yaşadığımız sakatlıklar da takım uyumuna zarar verdi. Yine yoğun bir tempoya giriyoruz. En kısa zamanda eski günlerimizdeki seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Kimse unutmasın ki tek maçla şampiyon olunmuyor. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Biz en iddialı takımların başında geliyoruz. Taraftarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız." dedi.



