Jorge Jesus imzayı atmak üzere

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus imzayı atmak üzere
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23 Haziran 2023 12:25
Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Portekiz'den Record ve O Jogo'nun haberlerine göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.

3 YIL İÇİN 30 MİLYON EURO

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi.

TEMMUZ AYINDA ANLAŞMA DUYURULACAK

Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 1 YIL ÇALIŞTI

2018/19 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Portekizli teknik adam, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken ligde ikinci sırayı aldı, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı.

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