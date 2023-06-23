Jorge Jesus imzayı atmak üzere

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.



Portekiz'den Record ve O Jogo'nun haberlerine göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.



3 YIL İÇİN 30 MİLYON EURO



Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi.



TEMMUZ AYINDA ANLAŞMA DUYURULACAK



Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.



SUUDİ ARABİSTAN'DA 1 YIL ÇALIŞTI



2018/19 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Portekizli teknik adam, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken ligde ikinci sırayı aldı, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı.





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