Jorge Jesus ile uçuşa geçtiler!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe , son maçta Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'de hazırlıklar sürerken yıldızların son dönemdeki formu da dikkat çekiyor. Özellikle Enner Valencia, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci; teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kariyerlerinin en özel dönemlerini geçiriyorlar.



Sakatlardan kötü haber



Sarı-Lacivertliler'de İsmail Yüksek ve Joshua King, sakatlıklarını atlatmış ve takıma dönmüştü. İki oyuncu da İstanbulspor maçında kadroya girdi, İsmail süre de aldı. Ancak sakatlıkları devam eden Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique'nin son kontrollerinden güzel haber çıkmadı. 3 futbolcunun da Dünya Kupası için lige verilecek araya kadar sahalara dönmelerinin zor olduğu öğrenildi. Luan, Mert Hakan ve Gustavo'nun Dinamo Kiev, Sivas ve Giresun maçlarını kaçıracakları kaydedildi.



Jorge Jesus'la uçuşa geçtiler



İsmail Kartal'ın geçen sezonun ikinci yarısındaki performansı büyük beğeni toplamıştı. Yönetim buna rağmen zor bir karara imza attı, Kartal'la yollar ayrıldı, takım Jorge Jesus'a emanet edildi. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik adam, kısa sürede oyun felsefesini takımına aşıladı. Her geçen hafta birçok futbolcunun performansı yukarıya çıktı. Gelinen noktada Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde zirvede. Tecrübeli teknik adam, bazı oyunculara ise adeta sihirli değnekle dokundu.



Şimdiden egale ettiler



İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyeri, golleri, asistleri ya da performansıyla değil yaşadığı sakatlıklarla ön plana çıkmıştı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, Jesus yönetiminde adeta yeniden doğdu. İrfan'ın kariyerinde en golcü olduğu sezonlardaki gol sayısı 6'yı geçmemişti. Milli yıldız, bu sezon henüz 16. resmi maçında 6. gol sevincini yaşadı! Enner Valencia ise geçen sezonun ardından gözden çıkartılmış, yönetim satış listesine koymuştu. Jesus'un gelişiyle her şey değişti, Ekvadorlu yıldız takımda kaldı ve adeta gol makinesine dönüştü. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'deki ilk iki sezonunda da 13'er kez ağları sarsmıştı. Valencia da daha şimdiden bu gol sayısına ulaştı.



Batshuayi yeniden doğdu



Ve Michy Batshuayi... Standard Liege altyapısından yetişen, kısa sürede Avrupa'nın devleri tarafından takibe alınan Belçikalı forvet önce Marsilya'ya, ardından Chelsea'ye transfer oldu. Ancak İngiliz ekibinde bir türlü kalıcı olamadı, sürekli kiralandı. Tam 4 farklı takıma gönderilen, geçen sezonu Beşiktaş 'ta geçiren Batshuayi için devamlı başka ekiplere gitmek, gelişiminin sekteye uğramasına neden oldu. Bu nedenle Fenerbahçe'nin transferini açıklaması, tartışma yaratmıştı. Ancak Jorge Jesus'un Batshuayi'de neden ısrar ettiği kısa sürede ortaya çıktı. 29 yaşındaki forvet de 11. maçında 8. golüne ulaştı. Adeta yeniden doğan Batshuayi ayrıca tam 5 yıl sonra ilk kez İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı.



Dünya Kupası piyangosu



Belçika Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Martinez, önemli forvetlere sahip. Buna rağmen formunun düşük olduğu dönemde bile Michy Batshuayi'den vazgeçmedi. 29 yaşındaki forvete genelde şans verdi. Ancak son yıllarda Belçika'nın 1 numaralı golcüsü Romelu Lukaku oldu. İnter forması giyen yıldız forvet, Dünya Kupası'nda Belçika'nın en önemli kozlarından biri olacaktı. 29 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığından bir türlü kurtulamaması, planları bozdu. İtalyan medyasına göre Lukaku'nun Dünya Kupası'nda oynama şansı yok. Bu durumda, Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika'nın 1 numaralı forveti Michy Batshuayi olacak.