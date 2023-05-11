Jorge Jesus ile takım arasındaki bağ koptu!

Fenerbahçe'de takım ve Teknik Direktör Jorge Jesus arasındaki bağ büyük ölçüde koptu. Bunun birçok sebebi olsa da, en önemli faktör forma adaleti oldu.



Oynayan neden oynadığını, oynamayan neden oynamadığını, oyundan çıkan neden çıktığını, giren ise neden girdiğini anlamıyor.



Bu durum, oyuncuların teknik adama olan güvenini sarsmış durumda...İyi bir maç çıkaran isim, ertesi hafta oynamayı beklerken kulübede oluyor. Ya da iyi oynadığını düşünürken oyundan alınıyor.Özellikle oyundan çıkan futbolcu, maç da kötü neticelenirse, sosyal medya başta olmak üzere hedef haline geliyor.



Bundan dolayı sarı-lacivertliler tüm sezon ciddi bir özgüven problemi yaşadı. Özellikle taraftarın birçok kez protestosu ile karşılaşan futbolcular, kenarda Jesus'un agresif hareketlerinden de etkileniyor. Tribün desteği tam olmadığı için en ufak hatada teknik direktörün de kenarda reaksiyon vermesi, oyuncuları sahada daha da yalnızlaştırıyor.



Bu nedenle artık takım Jesus'un çıkardığı kadroya, değişikliklere ve dahası oynattığı oyuna inancı kalmamış durumda.



SOMUT ÖRNEKLER



* İrfan Can Eğribayat, Altay sakatlanana kadar süre almadı. Mecburen forma şansı alan kaleci, Altay'dan çok daha güven veren bir performansa imza atıyor. Oynadığı maçlarda tek hatalı gol yemedi. Önemli kurtarışlar yaptı.



* Zajc, son maçta da oyuna sonradan girip kendi yarattığı pozisyonu gol yapıyordu. Her girdiğinde büyük katkı sağlayan futbolcu bir türlü oynatılmıyor.



* Valencia takımın en golcü oyuncusu olarak Giresun maçında sürpriz şekilde oyundan alındı. Arda'da oynatmamak için uzun süre ısrar etti. Takımın en yetenekli oyuncusu şimdilerde ilk 11 yüzü gördü.



* Samet hatalarında devam etse de ısrarla Serdar Aziz forma bulamıyor. Dahası, hata yapan ve formsuz isimler dinlendirilmediği için üzerlerindeki baskı daha da artıyor ve kaybediliyor.



