Jorge Jesus ile Survivor Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünecek.



Daha fazla koşan, mücadele eden, fiziksel anlamda diri, hareketli ve tempolu bir takım oluşturmak isteyen Jorge Jesus'la futbolcular, kendilerini "Survivor (Yaşam mücadelesi)" yarışmasının içinde bulacak.



Bu nedenle sezon başı kampında Fenerbahçe'yi oldukça yoğun ve zorluk derecesi yüksek antrenmanların yer aldığı bir çalışma programı bekliyor.



TATİLDE ÖZEL PROGRAM



Jesus, futbolculara aktif dinlenme programı gönderdi ve takımdan 13 Haziran'da başlayacak kampa tam olarak hazır olmasını istedi. Portekizli teknik adam ve ekibi, kamp döneminde ayakta kalan ve sisteme uyan isimlerle yola devam edecek. Zor antrenmanlardan geçemeyen isimlerle yolları ayıracak. Mesut Özil, Ozan Tufan, Tisserand, Meyer ve Lemos'u kadroda düşünmeyen Jesus, Samatta ve Caulker'ı kampa dahil edecek.



TOPBAŞI SAMANDIRA'DA



Portekizli teknik adam, yardımcısı Rodrigo Araujo'nun nikahı için Lizbon'a gitti. Hafta ortasında İstanbul'a gelecek olan Jesus ile Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek olan sarı-lacivertliler, 2 hafta yükleme kampına girecek.



HER ALANDA UZMAN VAR



Futbolcularla yakından ilgilenecek olan Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme uzmanı, psikolog, uyku uzmanı gibi kendi alanında uzmanlaşmış isimler de yer alacak. Portekizli hoca, böylece her ayrıntıyı dikkate alacak.



