Jorge Jesus için kurala gerek yok

Türkiye'de yabancı sayısı tartışılırken Jorge Jesus, Avrupa maçlarında bile 4 yerli futbolcuyla sahaya çıkıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus için kurala gerek yok
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17 Eylül 2022 13:13
Spor Toto Süper Lig 'de son dönemde 8+3 yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı.

Önemli bir kesim, yabancı sayısının tamamen serbest olması görüşünde. Ülkemizde bu tartışmalar devam ederken, Jorge Jesus, Avrupa'da sınırlama olmamasına rağmen Türk futbolculara forma vermeye devam ediyor.

Portekizli teknik adam, Rennes karşısında sahaya sürdüğü 11'de Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olmak üzere 4 yerli futbolcuya yer verdi. 

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