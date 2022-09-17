Jorge Jesus için kurala gerek yok

Spor Toto Süper Lig 'de son dönemde 8+3 yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı.Önemli bir kesim, yabancı sayısının tamamen serbest olması görüşünde. Ülkemizde bu tartışmalar devam ederken, Jorge Jesus, Avrupa'da sınırlama olmamasına rağmen Türk futbolculara forma vermeye devam ediyor.Portekizli teknik adam, Rennes karşısında sahaya sürdüğü 11'de Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olmak üzere 4 yerli futbolcuya yer verdi.