Fenerbahçe, Jorge Jesus'la bu sene şampiyonluğu hedeflerken, bir futbol analiz sitesi, Portekizli hocayı mercek altına aldı.Tecrübeli çalıştırıcının hücum futboluyla taraftara heyecan veren bir yapıya sahip olduğu belirtilen analizde, Benfica ve Flamengo'daki oyun tarzı ve taktiklerinden yola çıkılarak, Fenerbahçe için yeni sezondaki öngörüler sıralandı. Tecrübeli hocanın Brezilya ekibi Flamengo'da 4-2-3-1'le oynadığı yazıldı.Benfica'da ise 4-4-2'yle başarılı olduğu belirtildi. Jorge Jesus'un oyunda çok farklı sistemler denediği de örneklerle anlatıldı. Flamengo'da Jesus genellikle 4-2-3-1 taktiğini benimsedi. Ancak işlerin değiştiği zamanlar da oldu.Portekizli, 4-1-4-1 taktiğini yüzde 13 oranında kullandı. 4-4-1-1'i ise oyun sürelerinin sadece yüzde 5'lik diliminde kullandı. Rakipler ise ona karşı başarılı olabilmek için 4-4-2, 4-1-3-2, 4-3-3 ve 4-4-1'i tercih etti.Jesus, Benfica'da ağırlıklı olarak 4-4-2 ile sahaya çıktı. Ancak %15 oranında 3-4-3 ve %2 oranında 4-4-1-1'e döndüğü oldu. Tecrübeli çalıştırıcının, daha önce olduğu gibi Fenerbahçe'de de sahaya 4'lü savunmayla çıkacağı belirtildi.Ancak tecrübeli çalıştırıcı için oyun içinde sistem değiştirmek çok sorun olmuyor. Bu sebeple Sarı-Lacivertli ekipte de oyuncularına bu konuda ders vereceği yazıldı. Jesus'un kazanmak için her şeyi denediği belirtildi.