Jorge Jesus için Al-Nassr iddiası

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için belirlediği teknik direktör adaylarından biri olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştığı iddia edildi.



Portekiz basınından Record'un haberine göre, Aralık ayında Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus, Al-Nassr Kulübü ile yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı ifade edilirken sözleşmenin kaç yıllık olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.



Daha önce 2018-19 yılları arasında Al Hilal'de görev yapan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, "Yeniden Portekiz'de çalışacağımdan eminim ancak bir sonraki takımım Portekiz dışından olacak." demişti.



Jorge Jesus'un, Joachim Löw ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük iki teknik direktör hedefinden biri olduğu belirtiliyordu.





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