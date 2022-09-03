Jorge Jesus, hırs küpü!

Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hırslı görüntüsü dikkat çekti.
Maçın ilk dakikalarında yerinde duramayan deneyimli teknik adam, 8. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı taç atışı sonrası topun ortada kalmasının ardından Alioski'den atışı kullanmasını istedi.
Makedon futbolcu da teknik direktörünün uyarısının ardından taç atışını kullandı.
Maçın ilk dakikalarında yerinde duramayan deneyimli teknik adam, 8. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı taç atışı sonrası topun ortada kalmasının ardından Alioski'den atışı kullanmasını istedi.
Makedon futbolcu da teknik direktörünün uyarısının ardından taç atışını kullandı.
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