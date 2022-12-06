Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Antalya kampı öncesi yapılan son idmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
"HER AN 11'DE OYNAYACAKMIŞ GİBİ HAZIR OLUN!"
Portekizli teknik adam, Dünya Kupası'nın ardından zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini hatırlatarak, "Oynadığımız 2 hazırlık maçında formunuzu kaybetmediğinizi gösterdiniz. Sakat arkadaşlarımız da çok iyi bir dönüş yaptı. Antalya kampı da bizim için çok önemli olacak. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi bundan sonrası için de herkese ihtiyacımız var. Hepiniz forma şansı bulacaksınız. Bu yüzden her an 11'de oynayacakmış gibi hazır olmanız şart" diye konuştu.
"HER AN 11'DE OYNAYACAKMIŞ GİBİ HAZIR OLUN!"
Portekizli teknik adam, Dünya Kupası'nın ardından zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini hatırlatarak, "Oynadığımız 2 hazırlık maçında formunuzu kaybetmediğinizi gösterdiniz. Sakat arkadaşlarımız da çok iyi bir dönüş yaptı. Antalya kampı da bizim için çok önemli olacak. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi bundan sonrası için de herkese ihtiyacımız var. Hepiniz forma şansı bulacaksınız. Bu yüzden her an 11'de oynayacakmış gibi hazır olmanız şart" diye konuştu.