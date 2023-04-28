Jorge Jesus: 'Henüz hiçbir şey bitmedi'

İstanbulspor beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı galibiyetle hem şampiyonluk yarışına tutunmak hem de taraftarına kendini affettirmek istiyor.Eleştirilerin odağında yer alan Teknik Direktör Jorge Jesus da oyuncularıyla yaptığı toplantıda iddialı konuştu. Portekizli hoca,dedi.Oyuncularının mücadelesine övgü yağdıran Jorge Jesus, bu sezon asla pes etmediklerini hatırlattı. Takımın yapısında bunun olmadığını dile getiren tecrübeli hoca,diye konuştu.