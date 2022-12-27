Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirledi.
HEDEF 4'TE 4
Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti.
Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.
HEDEF 4'TE 4
Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti.
Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.