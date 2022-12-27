Jorge Jesus hedefi belirledi: 4'te 4

Jorge Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus hedefi belirledi: 4'te 4
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27 Aralık 2022 12:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirledi.

HEDEF 4'TE 4

Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti.

Bugün Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak. 




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