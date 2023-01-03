Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 8 Ocak Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili net konuştu.
"KİM DAHA GÜÇLÜ HERKES GÖRECEK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Galatasaray derbisiyle ilgili görüşü şöyle: "Kim daha güçlü bunu herkes görecek."
"CRESPO'YU UYARDIM, O BİLDİĞİNİ YAPTI"
Jesus'un aklı fikri hâlâ Trabzonspor maçında. Sarı-Lacivertliler 2-0 kaybettiği bu mücadelede hem kötü futbol ortaya koymuş hem de Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.
Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın aktardığı habere göre; Jesus sarı kartı bulunan Crespo'ya devre arasında "Tempolu oynayacağız. Maça ortak olmamız lazım. 15-20 dakika hata yapmamaya çalış, çok dikkatli ol" diye uyarıda bulunmuş. Ancak Crespo hocasının tüm bu uyarılarına rağmen 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Jesus küplere binmiş, soyunma odasına döndüğünde Crespo'ya büyük tepki göstermiş, "Nasıl beni dinlemiyorsun. Her şeyimizi altüst ettin" gibisinden sözler sarfetmiş.
"KİM DAHA GÜÇLÜ HERKES GÖRECEK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Galatasaray derbisiyle ilgili görüşü şöyle: "Kim daha güçlü bunu herkes görecek."
"CRESPO'YU UYARDIM, O BİLDİĞİNİ YAPTI"
Jesus'un aklı fikri hâlâ Trabzonspor maçında. Sarı-Lacivertliler 2-0 kaybettiği bu mücadelede hem kötü futbol ortaya koymuş hem de Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.
Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın aktardığı habere göre; Jesus sarı kartı bulunan Crespo'ya devre arasında "Tempolu oynayacağız. Maça ortak olmamız lazım. 15-20 dakika hata yapmamaya çalış, çok dikkatli ol" diye uyarıda bulunmuş. Ancak Crespo hocasının tüm bu uyarılarına rağmen 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Jesus küplere binmiş, soyunma odasına döndüğünde Crespo'ya büyük tepki göstermiş, "Nasıl beni dinlemiyorsun. Her şeyimizi altüst ettin" gibisinden sözler sarfetmiş.