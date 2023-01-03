Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 8 Ocak Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili net konuştu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Galatasaray derbisiyle ilgili görüşü şöyle:Jesus'un aklı fikri hâlâ Trabzonspor maçında. Sarı-Lacivertliler 2-0 kaybettiği bu mücadelede hem kötü futbol ortaya koymuş hem de Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın aktardığı habere göre; Jesus sarı kartı bulunan Crespo'ya devre arasındadiye uyarıda bulunmuş. Ancak Crespo hocasının tüm bu uyarılarına rağmen 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Jesus küplere binmiş, soyunma odasına döndüğünde Crespo'ya büyük tepki göstermiş,gibisinden sözler sarfetmiş.