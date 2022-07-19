Jorge Jesus gözünü kararttı; F.Bahçe'yi uçuracak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon kulübe özlediği başarıları geri kazandırmakta son derece kararlı... Jesus, disiplini elden bırakmadan oyuncularıyla şu ana kadar iyi bir uyum yakaladı. Oldukça tempolu idman yaptıran ve takımından maksimum performans almak isteyen Portekizli hoca, Dinamo Kiev eşleşmesine oldukça önem veriyor. Jesus'un bu sezonki yol haritasında hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak hem de Süper Lig'in, Dünya Kupası sebebiyle verilecek araya kadar oynanacak ilk 14 haftada rakiplerini her anlamda geride bırakmak olacak.



EŞİT SKOR YÜKÜ



Tecrübeli hoca, Devler Ligi ön eleme maçları dahil olmak üzere ligdeki 14 haftalık bölümde hem baskılı hem de yüksek tempolu bir oyun üzerine hazırlıklarını yapıyor. Gol atınca geri çekilmeyen, yine ofansif oynamaya devam edecek ve skor yükünün forvetlerin yanı sıra orta saha oyuncularıyla birlikte eşit şekilde dağılmasını istiyor. Bu oyun düzeninde amaç, rakibi kendi yarı sahasına getirmeden oyunu rakip sahaya mümkün olduğunca yıkmak olacak.



1 HAFTA İZİN



Kim Min-Jae'nin stoperde son adam olarak kontralarda kesici özelliğinden faydalanamayacak olan Jesus, rakip alanda topu kaptırdıkları alanda oyuncularından hemen baskı yaparak topu kapmalarını talep ediyor. Hücumda bekler de sık sık oyunun içinde olacaklar. Forvet arkasındaki oyuncu, gezgin forvet rolünü üstlenirken, en ileri uçtaki isim, ön alanda yapılacak baskıda yıpratıcı görevini üstlenecek. Dünya Kupası başladığında takıma 1 hafta izin vermesi beklenen Jesus, daha sonra ligin başlangıcına kadar tekrar tempolu bir çalışma ortamına takımını sokacak.







