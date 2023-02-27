Jorge Jesus: 'Gole sevinmek bize yakışmaz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı maç toplantısında depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti.



Jesus "Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



GOL SONRASI ANLAMLI HAREKET



İlk günden bu yana deprem konusunda farkındalık mesajları veren, yardım kampanyalarına büyük destek sağlayan futbolcular da teknik direktörlerinin konuşmasını haklı ve yerinde buldu.



Alınan bu ortak kararla futbolcular gollerin ardından coşkuyla sevinmek yerine siyah zemin üzerine yazılan "Türkiye bizim canımız" yazısına koştular.



