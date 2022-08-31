Jorge Jesus: 'Gerekli dersi alacağız'

Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe ligin ilk mağlubiyetini Konyaspor karşısında aldı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı lacivertli takımda oynanan kötü futbol sonrasında eleştiriler bir anda yükselirken Jorge Jesus öz eleştiriden çekinmedi.



"GEREKLİ DERSLER ÇIKARACAĞIZ"



Maç sonrasında soyunma odasında konuşan tecrübeli teknik adam, "Hem savunmada hem hücumda kötüydük. Çok fazla hata yaptık. Coşkudan hırstan mahrumduk. Ancak gerçek performansımız bu değil. Nasıl bir takım olduğumuzu daha önceki maçlarda gösterdik. Bu yenilgiden gereken dersleri çıkaracağız" dedi.



Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Jesus, "Önemli olan hatalardan ders çıkarmak ve size inanıyorum. Hataları tekrar etmeyeceğiz ve şampiyon olacağız" diye konuştu.





