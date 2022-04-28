Jorge Jesus, gelirse uzmanlarıyla gelecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor.



67 yaşındaki hoca, taraftarları da heyecanlandırmış durumda. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jesus'la temasa geçmiş ancak bu rüya gerçekleşmemişti. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor.



Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi 'mutlu son'un yakın olduğu şeklinde yorumlandı. 3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.



EKİP KALABALIK, MALİYET YÜKSEK



Portekizli çalıştırıcı da kendi şartlarını sarı-lacivertli yönetime sunmuş durumda. Jesus gittiği takımlarda her şeyi tepeden tırnağa değiştirmesiyle biliniyor.



Birçok yeni oyuncunun transferi gündemde. Aynı zamanda kalabalık bir ekiple çalışıyor. 8 bazen 12 kişiyi bulan ekibinde psikolog, kondisyoner ve beslenme uzmanları da önem taşıyor. Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor.



Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması. Mayıs ayında Jesus'un vereceği karar ve sonrasında atılacak adımlar merakla bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO