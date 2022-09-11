Jorge Jesus geldi, forvetler fark yarattı

Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un ilk 12 resmi maçta ortaya koyduğu performanstan çok mutlu. Özellikle de hücum anlamında. Sarı-Lacivertliler, Jesus'tan önceki dönemlerde hücum anlamında yaşanan sıkıntılara büyük tepki gösteriyordu.Sarı-Lacivertlilerde göreve gelen teknik adamlar hücum futbolu oynatmıyor diye yerden yere vuruluyordu. Hatta meşhur "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" sözü dillere pelesenk olmuştu.Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus taraftarın isteğini şimdilik karşılamış gibi gözüküyor. Süper Lig ve Avrupa'da 12 resmi maça çıkan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'si rakip fileleri tam 28 gol gönderdi.Bu gollerin dışında en dikkat çekici gelişme ise hücum hattındaki değişim. Jorge Jesus'un 12 resmi maçta forvetlerinden aldığı gol katkıları muhteşem grafiği gözler önüne seriyor.Fenerbahçe'de hücum oyuncularından Enner Valencia 6, Joshua King 3, Serdar Dursun 2, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Berisha 1'er gol kaydetti. Hücumcular 14 gole imza attı.Geçen sezon Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ilk 12 resmi maçta fazla skor üretemedi. Kanarya'nın hücum oyuncularından Valencia 5, Rossi, Berisha ve Muhammed ise 1'er gol attı.