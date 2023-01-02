Jorge Jesus, Galatasaray'ı yasakladı

"KAZA YAPARIZ"

"HER MAÇIMIZ FİNAL!"

Fenerbahçe, ligde Giresunspor ve Trabzonspor'a kaybettikten sonra 2022'nin son maçında Hatayspor karşısında 4-0 kazanırken, futbol olarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı-Lacivertliler bu performansını devam ettirerek galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.Ancak şimdiden hafta sonundaki Galatasaray derbisi konuşulmaya başladı. Bu durum Jorge Jesus'u fazlasıyla endişelendiriyor. Portekizli teknik adam, ezeli rakiple oynanacak olan mücadelenin, Antalyaspor sınavının önüne geçmemesi için kolları sıvadı. Tecrübeli hoca, öğrencileriyle toplantı üstüne toplantı yapıyor.Jesus, tamamen önlerindeki karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak,uyarısında bulundu. Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmayı kazanmanın sadece puan tablosunda değil, takımın morali üzerinde de önemli bir etki yapacağının da altını çizdi. Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının bitiş düdüğü çalana kadar Galatasaray derbisinin konuşulması yasaklandı.Jorge Jesus, "2023'te beyaz bir sayfa açmalıyız. Antalyaspor maçında kayıp istemiyorum." uyarısı yaptı.İdman öncesi futbolcularla kısa bir görüşme yapan Portekizli teknik adam, "Artık her maç zor, her maç final! Antalyaspor maçında iyi futbol ve galibiyet istiyorum. Gereksiz kart görmek yok. Antalyaspor maçı aynı zamanda sonrasındaki Galatasaray mücadelesi için de sınav niteliğinde olacak. Derbiye moralli çıkacağız." dedi.