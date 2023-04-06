Jorge Jesus: 'Galatasaray'ı geçebiliriz'

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam maçla ilgili değerlendirmesine sarı lacivertlilerin voleybol, basketbol ve futbolda aynı gün kazanmasından dolayı camia olarak gururlu olduklarını belirterek söze başladı ve derbi maçı sonrası kupada kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Basketbol Takımız kazandı, Voleybol Takımımız kazandı. Fenerbahçe bir futbol kulübü değil! Biz de iyi bir maç çıkardık. Büyük takımlar bazen kaybediyor. Barcelona, Real Madrid'e 4-0 kaybetti. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yendi. Tabii ki olmaması iyidir ama maalesef oldu. Bizim yapmamız gereken, yanlışlarımızı düzeltmek." açıklamasını yaptı.



Derbi sonrası takım olarak iyi bir reaksiyon verdiklerini belirten Jesus, "Beşiktaş maçına iyi bir cevap verdik. Taraftarların da memnun olduğunu düşünüyorum. 5-6 olabilirdi. Emre Mor, Serdar Dursun, Alioski gibi oyuncular güçlü bir başlangıç yaptı." diye konuştu.



"GALATASARAY'I GEÇEBİLİRİZ"



Maç içerisinde bazı oyunculara tepki gösterilmesi ve ligde takımın dezavantajını kaybetmesiyle ilgili soruya ise Jesus, "Taraftarlardan ricam var, camia olarak birlik olalım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Takım içinde bölünme yaratmayalım. Zaten son aldığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz. Her şey mümkün." açıklamasını yaptı.



Lig yarışıyla ilgili ise Jesus, "Ligin bitmesine 9 puan kaldı. 27 puan var. Şampiyonluk şansımız var. Bu ülkenin en büyük ikinci kupasında yarı finaldeyiz. Taraftarlar, bazı futbolcuları sevip, bazı futbolculara tepki göstermesin. Başkanımız bu takım için her şeyi yapıyor. Birlik olalım." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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