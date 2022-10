Jorge Jesus: 'Fikirlerimiz aynı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi görüşlerini aktardı.



Portekizli teknik adam, "Rakibimiz kim olursa olsun fikirlerimiz her zaman aynı. Bugün güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Fenerbahçe'nin galip gelen taraf olmasını istiyoruz." dedi.



Jorge Jesus ayrıca, "Fenerbahçe'nin motivasyonu her zaman en üst seviyedir. Sonuçlar da bunun göstergesi. İstatistiksel anlamda, birçok anlamda da lideriz. Derbilerin motivasyonu her zaman yüksektir. Bugün de böyle olacak." diye konuştu.





