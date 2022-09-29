Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kara bahtına çare oldu

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 'bitiricilik' konusunda Süper Lig'in zirvesinde.



Comparisonator, toplam gol sayısı ile yaratılan gol beklentisi arasındaki farkı gösteren 'bitiricilik' yüzdesinde geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftası ile bu sezonu karşılaştırdı.



Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon xG farkında -1.05 iken bu sezon +5.58'e yükselerek 4 büyükler arasında en başarılı takım oldu. Beşiktaş, xG farkı verisini +2.96'dan +3.24'e yükseltirken, Galatasaray, bu konuda en kötü takım oldu. Son şampiyon Trabzonspor'un xG farkı verisi de geçen sezona göre +2.51'den bu sezon -0.14'e geriledi.





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