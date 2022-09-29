Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kara bahtına çare oldu

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi ile birlikte Fenerbahçe, son yıllarda çokça yakındığı bitiricilik problemini aştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kara bahtına çare oldu
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29 Eylül 2022 11:24
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 'bitiricilik' konusunda Süper Lig'in zirvesinde.

Comparisonator, toplam gol sayısı ile yaratılan gol beklentisi arasındaki farkı gösteren 'bitiricilik' yüzdesinde geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftası ile bu sezonu karşılaştırdı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon xG farkında -1.05 iken bu sezon +5.58'e yükselerek 4 büyükler arasında en başarılı takım oldu. Beşiktaş, xG farkı verisini +2.96'dan +3.24'e yükseltirken, Galatasaray, bu konuda en kötü takım oldu. Son şampiyon Trabzonspor'un xG farkı verisi de geçen sezona göre +2.51'den bu sezon -0.14'e geriledi.

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