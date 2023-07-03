Jorge Jesus, Fenerbahçe'den iki isme talip

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'den transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un Al-Hilal'e gitmesinden sonra deneyimli hoca Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istediği iddia edildi. Jesus'un transfer taleplerini dikkate alan Al-Hilal yöneticileri Fenerbahçe ile görüşme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Fenerbahçe'den iki isme talip
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03 Temmuz 2023 12:49
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'den transfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizli hocanın isteğiyle Fenerbahçe'ye gelen eski öğrencisi Willian Arao'ya çevrildi. 

Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı.

JESUS, ROSSI'Yİ DE İSTEDİ

Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde.

Rossi'yi takımda görmek istediğini belirten Jorge Jesus, bu transferin de yapılmasını talep etti. Fenerbahçe, Rossi'yi satmaya sıcak bakıyor.

İsmail Kartal, Arao ve Rossi'ye teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi, özellikle de Suudi Arabistan'dan gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor. 

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