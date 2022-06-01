Jorge Jesus, Fenerbahçe'de

31 MAYIS DETAYI

Jorge Jesus'un geliş tarihinin 1 Haziran'a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica'dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus'un fesih sözleşmesinde

maddesi bulunuyordu.



67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs'ın geçmesini bekledi. Fenerbahçe bu nedenle 1 Haziran tarihinde resmi açıklamayı yaptı.



Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.

Dünya çapında tanınan bir teknik direktör olan Jorge Jesus, saha dışında ticarete yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Ad ve soyadının baş harflerinden oluşan 'JJ' markasıyla bir tekstil firması kuran ünlü teknik adam, tişört, şapka, şort gibi ürünlerden ciddi miktarda para kazanıyor.