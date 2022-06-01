Jorge Jesus, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
Oğlu ve iki yardımcısı ile birlikte İstanbul'a gelen ve başkan Ali Koç'un otelinde kalan 67 yaşındaki teknik adam, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak.
31 MAYIS DETAYI
Jorge Jesus'un geliş tarihinin 1 Haziran'a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica'dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus'un fesih sözleşmesinde, "Yeni bir iş bulamazsa, 31 Mayıs 2022'ye dek her ay maaşını almaya devam eder" maddesi bulunuyordu.
67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs'ın geçmesini bekledi. Fenerbahçe bu nedenle 1 Haziran tarihinde resmi açıklamayı yaptı.
Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.
KENDİ MARKASI 'JJ'Yİ YARATTI
Dünya çapında tanınan bir teknik direktör olan Jorge Jesus, saha dışında ticarete yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Ad ve soyadının baş harflerinden oluşan 'JJ' markasıyla bir tekstil firması kuran ünlü teknik adam, tişört, şapka, şort gibi ürünlerden ciddi miktarda para kazanıyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
Oğlu ve iki yardımcısı ile birlikte İstanbul'a gelen ve başkan Ali Koç'un otelinde kalan 67 yaşındaki teknik adam, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak.
31 MAYIS DETAYI
Jorge Jesus'un geliş tarihinin 1 Haziran'a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica'dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus'un fesih sözleşmesinde, "Yeni bir iş bulamazsa, 31 Mayıs 2022'ye dek her ay maaşını almaya devam eder" maddesi bulunuyordu.
67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs'ın geçmesini bekledi. Fenerbahçe bu nedenle 1 Haziran tarihinde resmi açıklamayı yaptı.
Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.
KENDİ MARKASI 'JJ'Yİ YARATTI
Dünya çapında tanınan bir teknik direktör olan Jorge Jesus, saha dışında ticarete yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Ad ve soyadının baş harflerinden oluşan 'JJ' markasıyla bir tekstil firması kuran ünlü teknik adam, tişört, şapka, şort gibi ürünlerden ciddi miktarda para kazanıyor.
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