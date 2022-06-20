Jorge Jesus, eski öğrencisini istiyor

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim daha girdi. Takımı 4-4-2 düzeninde oynatmayı planlayan Jorge Jesus'un hücum bölgesine çok yönlü bir futbolcu istediği ve hedefteki isminolduğu iddia ediliyor.Portekizli hoca 2020-2021 sezonunda Benfica'ya çalıştırırken 15 milyon euro karşılığında Alman yıldızı Freiburg'tan transfer etmişti. Benfica formasıyla 27 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Waldschmidt sürpriz bir şekilde geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euroya Wolfsburg'a transfer oldu. Ancak Alman ekibinde bekleneni veremeyen ve 14 Bundesliga maçında 1 gol atabilen 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.Forvette, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabilen Waldschmidt 7 kez de Almanya formasını giydi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde hem Waldschmidt'in menajeri hem de Wolfsburg'la temasa geçeceği ifade ediliyor.1.81 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili kullanan yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.Luca Waldschmidt son dönemde beklentilerin altında kalsa da çok önemli ve yönlü bir yıldız. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Alman futbolcu, 2018 ile 2020 yılları arasında Freiburg formasıyla ligde 16 gole imzasını atmıştı.