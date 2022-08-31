Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili silahı olan Enner Valencia, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarılacak.
"BU BİZİM İÇ MESELEMİZ"
Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir'deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, "Valencia'yı uyaracak mısınız?" sorusunu, "Bu bizim iç meselemiz. Kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz" diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti.
VALENCIA'YI UYARACAK
Dün takıma izin veren Jesus'un bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Enner Valencia ile bu pozisyonu konuşması ve oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.
SORUMLULUKLARINI HATIRLATACAK
Jesus futbolcusundan bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını, rakip oyuncuları ve hakemi bir kenara bırakıp kendi oyununu oynayarak sorumluca hareket etmesini isteyecek.
"BU BİZİM İÇ MESELEMİZ"
Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir'deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında, "Valencia'yı uyaracak mısınız?" sorusunu, "Bu bizim iç meselemiz. Kendi aramızda konuşup değerlendireceğiz" diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti.
VALENCIA'YI UYARACAK
Dün takıma izin veren Jesus'un bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Enner Valencia ile bu pozisyonu konuşması ve oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.
SORUMLULUKLARINI HATIRLATACAK
Jesus futbolcusundan bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını, rakip oyuncuları ve hakemi bir kenara bırakıp kendi oyununu oynayarak sorumluca hareket etmesini isteyecek.