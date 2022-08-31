Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili silahı olan Enner Valencia, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarılacak.Bu tip durumlarda oyuncularla sıcağı sıcağına konuşmamaya özen gösteren Portekizli çalıştırıcı, Eskişehir'deki karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında,sorusunu,diye yanıtlayarak Ekvadorlu futbolcuyla görüşeceğini ifade etmişti.Dün takıma izin veren Jesus'un bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Enner Valencia ile bu pozisyonu konuşması ve oyuncuya uyarıda bulunması bekleniyor.Jesus futbolcusundan bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını, rakip oyuncuları ve hakemi bir kenara bırakıp kendi oyununu oynayarak sorumluca hareket etmesini isteyecek.