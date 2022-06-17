Jorge Jesus en az 4 bilet kesecek!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor...
Sarı-lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor.
TFF'den çıkacak karara göre, hiç transfer yapmasa da en az 4 tanesini yollamak zorunda. Bununla birlikte yabancı kararı 7 artı 4 çıkarsa gidecek yabancı sayısı 6 olacak.
SON KARAR JORGE JESUS'UN
Gidecek oyuncularla ilgili son kararı Jorge Jesus verecek. Portekizli teknik adam, hazırlıkların ilk etabında herkesi görmek istiyor. Ardından bölüm bölüm ayrılıklar olacak.
Fenerbahçe bunun yanı sıra bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor olmak üzere en az 4 takviye daha yapacak. Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek.
Fenerbahçe'yi, gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor.
Sarı-lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor.
TFF'den çıkacak karara göre, hiç transfer yapmasa da en az 4 tanesini yollamak zorunda. Bununla birlikte yabancı kararı 7 artı 4 çıkarsa gidecek yabancı sayısı 6 olacak.
SON KARAR JORGE JESUS'UN
Gidecek oyuncularla ilgili son kararı Jorge Jesus verecek. Portekizli teknik adam, hazırlıkların ilk etabında herkesi görmek istiyor. Ardından bölüm bölüm ayrılıklar olacak.
Fenerbahçe bunun yanı sıra bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor olmak üzere en az 4 takviye daha yapacak. Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek.
Fenerbahçe'yi, gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor.