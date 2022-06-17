Jorge Jesus en az 4 bilet kesecek!

SON KARAR JORGE JESUS'UN

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor...Sarı-lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tamyer alıyor. Fenerbahçe şu andafutbolcuyla yoluna devam ediyor.TFF'den çıkacak karara göre,Bununla birlikte yabancı kararıGidecek oyuncularla ilgili son kararıverecek. Portekizli teknik adam, hazırlıkların ilk etabında herkesi görmek istiyor. Ardından bölüm bölüm ayrılıklar olacak.Fenerbahçe bunun yanı sıraveolmak üzere en az 4 takviye daha yapacak. Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek.Fenerbahçe'yi, gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor.