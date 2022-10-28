Jorge Jesus: "En az 2 hafta yok!"

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Jorge Jesus, oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'En az 2 hafta yok!'
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27 Ekim 2022 23:16
Fenerbahçe'de, Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı. 

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