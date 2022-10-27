Jorge Jesus emri verdi; 2 haftalık kamp yolda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada Antalya'da kamp yapılmasını talep etti.



Tüm dünyada kulüp futbolu, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası nedeniyle tatile girecek. Fenerbahçe, dev turnuva öncesi son maçını 12 Kasım'da Giresunspor ile oynayacak.



Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, Dünya Kupası için verilecek arada Antalya'da kamp yapılmasını talep etti. 13 gün sürmesi planlanan hazırlık kampında 2 de maç oynanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, turnuva sonrası ilk lig sınavında ise Trabzonspor ile karşılaşacak.





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