Jorge Jesus, dünyada en çok kazanan teknik adam olabilir!

Fenerbahçe'deki Teknik Direktörlük görevinden ayrılan Jorge Jesus'un geleceği merak konusu.
Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı ile görüşmelerde sona geldi.
Suudi Arabistan'ın Jesus ile 3 yıl için anlaşması beklenirken 68 yaşındaki teknik adama yılda 10 milyon euro maaş vermeyi planlıyor.
Jorge Jesus, Suudi Arabistan ile anlaşmasının olumlu olması halinde 'dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü' olmuş olacak.
Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı ile görüşmelerde sona geldi.
Suudi Arabistan'ın Jesus ile 3 yıl için anlaşması beklenirken 68 yaşındaki teknik adama yılda 10 milyon euro maaş vermeyi planlıyor.
Jorge Jesus, Suudi Arabistan ile anlaşmasının olumlu olması halinde 'dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü' olmuş olacak.
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