Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i seviyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın başındayken aynı grupta karşılaştığı Dinamo Kiev ile olan sonuçları, sarı-lacivertliler için önemli bir koz olacak.Jorge Jesus'un yönettiği Benfica, geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, içeride ise rakibini 2-0 mağlup etmişti. Benfica, Barcelona'yı geçerek Bayern Münih ile tur atladı. Dinamo Kiev son sırada kaldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 ön eleme turu maçının sadece ikisini kaybederken (7G 4B); yedi eşleşmenin beşinde turu geçmeyi başardı (%71).