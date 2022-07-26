Jorge Jesus: 'Daha fazla faul yapmaları gerekecek'

Fenerbahçe'nin 27 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve kaleci Altay Bayındır basın toplantısı düzenledi.
ALTAY BAYINDIR
"Çalıştığımız her şeyi sahada göstererek turu geçmeyi hedefliyoruz."
"İlk maç 0-0 bitti. Kazanmaya daha yakındık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha avantajlı olurduk. Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
"İçeride oynayacağımız ilk maç olacak. Güzel bir enerji olacak. Savaşacağız."
"Futbol 3 skorlu bir oyun. Kazanmak için güzel mücadele ve şans gerekiyor. Yarınki maça en iyi şekilde, konsantre çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bizler bu şanlı formayı giydiğimiz her an, her maç sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçlar nasıl olacak hep beraber göreceğiz."
"Hocamız babacan biri. Bizler de sonuna kadar hocamızın söylediği şekilde çalışıyoruz. Sahaya çıkan futbolcular; taktik her ne kadar iyi olsa da oynayan futbolcular. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtırsak kazanacağız. Hocamızın tecrübeleri bizim için şans. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bu güzel ortamı devam ettirmek."
"Üzücü Serdar Abi'nin sakatlanması. Oynayacak kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum yok. Hepimizin görevleri var. Bu görevleri yerine getirmeliyiz. Yarın da herkes üstüne düşen görevi, takım olarak gösteririz ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılırız."
JORGE JESUS
"Eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, defansta çok organizeydik, onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontrataklarda etkili, üst seviye Ukrayna Milli Takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz."
Bazı maçlarda erken gol yenmesi
"5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri."
"Kurada bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için."
"Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık, Arda, Samuel, Joshua... Onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Oyuncuların durumuna orada bakacağız ve oynayacak oyuncuları seçeceğiz."
"Lucescu, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz diye bir söylemde bulundu ki bu gayet normal. İlk maçta olarak defansif olarak şaşırttık. İlk maçta maçın gidişatına göre belli stratejiler uyguladık. Yarın da maç içerisinde bakacağız ve gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız."
"İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Şunu da anlamalıyız; Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynamıştık. Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Bu aslında onların defansif olarak ne kadar iyi ve organize olduğunu gösteriyor. Yarın yine ofansif olarak sorun yaşarsak bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacak."
İlk maçta Kiev'in 30 faul yapması
"Rakibi durdurmak için iyi bir yöntem bu. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Maçtan önce oyuncularıma bunu söylemiştim. Yarın 30, 40, isterlerse 50 faul yapsınlar. Bu faullerin çokluğu bizim için iyi bir sinyal. Bu bizim hücumda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek."
ALTAY BAYINDIR
"Çalıştığımız her şeyi sahada göstererek turu geçmeyi hedefliyoruz."
"İlk maç 0-0 bitti. Kazanmaya daha yakındık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha avantajlı olurduk. Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
"İçeride oynayacağımız ilk maç olacak. Güzel bir enerji olacak. Savaşacağız."
"Futbol 3 skorlu bir oyun. Kazanmak için güzel mücadele ve şans gerekiyor. Yarınki maça en iyi şekilde, konsantre çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bizler bu şanlı formayı giydiğimiz her an, her maç sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçlar nasıl olacak hep beraber göreceğiz."
"Hocamız babacan biri. Bizler de sonuna kadar hocamızın söylediği şekilde çalışıyoruz. Sahaya çıkan futbolcular; taktik her ne kadar iyi olsa da oynayan futbolcular. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtırsak kazanacağız. Hocamızın tecrübeleri bizim için şans. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bu güzel ortamı devam ettirmek."
"Üzücü Serdar Abi'nin sakatlanması. Oynayacak kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum yok. Hepimizin görevleri var. Bu görevleri yerine getirmeliyiz. Yarın da herkes üstüne düşen görevi, takım olarak gösteririz ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılırız."
JORGE JESUS
"Eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, defansta çok organizeydik, onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontrataklarda etkili, üst seviye Ukrayna Milli Takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz."
Bazı maçlarda erken gol yenmesi
"5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri."
"Kurada bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için."
"Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık, Arda, Samuel, Joshua... Onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Oyuncuların durumuna orada bakacağız ve oynayacak oyuncuları seçeceğiz."
"Lucescu, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz diye bir söylemde bulundu ki bu gayet normal. İlk maçta olarak defansif olarak şaşırttık. İlk maçta maçın gidişatına göre belli stratejiler uyguladık. Yarın da maç içerisinde bakacağız ve gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız."
"İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Şunu da anlamalıyız; Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynamıştık. Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Bu aslında onların defansif olarak ne kadar iyi ve organize olduğunu gösteriyor. Yarın yine ofansif olarak sorun yaşarsak bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacak."
İlk maçta Kiev'in 30 faul yapması
"Rakibi durdurmak için iyi bir yöntem bu. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Maçtan önce oyuncularıma bunu söylemiştim. Yarın 30, 40, isterlerse 50 faul yapsınlar. Bu faullerin çokluğu bizim için iyi bir sinyal. Bu bizim hücumda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek."
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