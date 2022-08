Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 3 haftada liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına kritik uyarılarda bulundu.



JESUS: "REHAVETE KAPILMAYIN"



Hem lig hem de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Austria Wien maçı öncesi futbolcularıyla konuşan Portekizli teknik adam, "Her hafta üstüne koyarak, ivme kazanarak ilerliyoruz. Her galibiyet ekstra öz güven demek. Her zaman daha iyi iyisini yapmak için çalışacaksınız. Rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE - WIEN MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig'de 7 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off ilk maçında Wien karşısında 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü (yarın) Kadıköy'de rakibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz rakibini elerse Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'ne gidebilmek için AIK Solna - Shkendija maçının galibiyle play-off oynayacak.