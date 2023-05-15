Jorge Jesus: "Bu sezon kupasız bitmeyecek"

Fenerbahçe'de futbolcuları ile toplantı yaptığı öğrenilen Jorge Jesus, "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Türkiye Kupası'nda avantajlıyız ve bu kupayı hepimiz istiyoruz. Bu sezon kupasız bitmeyecek" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Bu sezon kupasız bitmeyecek'
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15 Mayıs 2023 14:31
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 14:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonun kalanında oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmak için çok yoğun çaba harcıyor.

Portekizli teknik adam Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olmanın moral bozukluğunu futbolcularının üzerinden atmaya çalışıyor.

"KUPASIZ BİTMEYECEK"

Futbolcuları ile bir toplantı yaptığı öğrenilen Portekizli teknik adamın, "Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız. Ayrıca kupa mücadelemiz devam ediyor. Ve final için avantajlıyız. Kesinlikle bu kupaya ihtiyacımız var. Hem kulübümüz hem de taraftarımız bu kupayı istiyor. Bu kupayı almalıyız, bu sezon kupasız bitmeyecek" dediği öğrenildi. 

 
 

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