Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor mücadelesine çevrildi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, dün akşam lider Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesinin ardından, maçı kazanıp zirve takibine devam etmek istiyor.Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe'nin artık işi daha sıkı tutmak istediği ifade edildi. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Sarı-lacivertlilerin, bol gollü bir galibiyet alıp taraftarını havaya sokmak istediği aktarıldı.Oyuncularını uyaran teknik direktör Jorge Jesus,dediği öne sürüldü.Portekizli çalıştırıcı yaptığı konuşmada ,ifadelerini kullandı.