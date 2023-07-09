Jorge Jesus bu kez de Zaniolo'yu istedi

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin başına geçen Jorge Jesus, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu takımına istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus bu kez de Zaniolo'yu istedi
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09 Temmuz 2023 13:25
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 13:31
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Jorge Jesus'un daha önce de Mauro Icardi'yi takımına istediği öne sürülmüştü.

AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.



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