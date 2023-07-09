Jorge Jesus bu kez de Zaniolo'yu istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Jorge Jesus'un daha önce de Mauro Icardi'yi takımına istediği öne sürülmüştü.
AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Jorge Jesus'un daha önce de Mauro Icardi'yi takımına istediği öne sürülmüştü.
AVRUPA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı. İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.