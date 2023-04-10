Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası tribünlerin takıma tepki göstermesi dikkat çekti.



Derbide tüm futbolcuları protesto eden taraftarlar, 4-1 kazanılan Kayseri maçında ise Arao, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'ya tepki gösterdi. Daha önce Altay'ın protesto edilmesi karşısında, "Tekrarlanırsa burada durmam" sözleriye sert şekilde çıkışan Jorge Jesus, bu kez taraftardan "tepki olmasın" ricasında bulunmuştu.



'Galatasaray da puan kaybı yaşayacak'



Portekizli hoca, kritik Karagümrük mücadelesi öncesi 12. adama seslendi. 68 yaşındaki teknik adam, "Ligde daha oynanacak çok maç var. Bu iş daha bitmedi. Daha önce söylediğimi tekrarlıyorum, Galatasaray da puan kaybı yaşayacak. Taraftarlarımızdan tek isteğim, şampiyonluk konusunda bize inanmaları. Bu yolda desteğe devam etmeleri." ifadelerini kullandı.



'Koşulsuz destek'



Jesus, "Eleştirmek, protesto etmek bir haktır. Ancak futbolcular, olumsuz tezahüratlar karşısında çok fazla etkileniyor. Taraftarımızdan 90 dakika boyunca koşulsuz olarak takımı desteklemelerini bekliyoruz. Bu sayede birlikte sonuna kadar şampiyonluğu kovalamaya devam edebiliriz." dedi.







