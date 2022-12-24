Jorge Jesus: 'Bizi beraberlik kesmez, kazanacağız'

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları maç öncesi motive etti.Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte bordo-mavilileri detaylı bir şekilde analiz etti. Öğrencilerine," diyen tecrübeli hoca, oyun planını belirledi. Jesus, Trabzonspor 'un geriden oyun kurarken kaptırdığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını tespit etti.Portekizli teknik adam, takımından ilk dakikadan itibaren önde baskı yapmalarını istedi. Jorge Jesus ayrıca bordo-mavililerin geçiş hücumlarını savunmadaki zaafından da hızlı oyuncularını savunma arkasına sarkıtarak faydalanmaya çalışacak. Tecrübeli hoca, Bakasetas'ı Crespo ile Trezeguet'yi ise Osayi-Samuel ile baskı altına alarak etkinliklerini azaltmaya çalışacak.