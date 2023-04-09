Jorge Jesus bir ilke hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında büyük bir şok yaşayarak 4-2 mağlup olmuştu.



Derbideki belki de tek olumlu şey, böylesi büyük bir maça ilk kez 11'de başlayan Arda Güler'in genç yaşına rağmen tam anlamıyla müthiş bir performans sergilemesiydi. 18 yaşındaki oyuncu, perşembe günü kupada 4-1 kazanılan Kayserispor mücadelesinde ise 78. dakikada oyuna girdi ve golünü kaydetti. Genç yıldız, artık ilk 11 oyuncusu olduğunu net bir şekilde gösterdi.



GAZİANTEP MAÇINDAN BERİ İLK 11'E HASRET



Son dönemde yıldızı parlayan bir diğer isim ise Emre Mor. 25 yaşındaki oyuncu, 15 Ocak'taki Gaziantep maçından beri 11'e hasretti. Emre, sonradan oyuna girme şansı bulduğu, Rizespor karşısında asist yaparken Alanya mücadelesinde ağları sarstı.



9 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST



Jesus, öğrencisinin yükselen performansına kayıtsız kalmadı ve Kayseri önünde 11'de görevlendirdi. Başarılı oyuncu bu kez 2 golle kalitesini konuşturdu. Böylece ligde ve kupada son 9 mücadelede 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



JORGE JESUS'TAN BİR İLK!



Jorge Jesus'un, son dönemde formları iyice artan Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili bir ilki yapması bekleniyor. Yarın ligde Karagümrük ile oynanacak kritik mücadelede bu ikilinin birlikte ilk kez 11'de forma giyme ihtimalleri yüksek.



ÖNDER SERDAR DURSUN VE VALENCIA



Arda ve Emre'nin önlerinde ise bu sezonun gol makinesi Enner Valencia ile Kayseri mücadelesinin bir diğer yıldızı Serdar Dursun'un görev yapmaları muhtemel.





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