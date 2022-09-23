Jorge Jesus, Beşiktaş'tan çekinmiyor; 'Önde basın'

Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisine çevrildi. Rennes deplasmanında 0-2'den geri dönülmesi ve ligde Corendon Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet takıma duyulan güveni zirveye çıkarmış durumda.



Teknik direktör Jorge Jesus da ekibiyle çalışmalara başlarken, planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Oyun felsefelerinden kim olursa olsun vazgeçmeyeceklerini söyleyen Portekizli hoca, yine hücum futbolu oynayacaklarını ilan etti.



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Ön alan baskısı Vodafone Park'ta da devam edecek. Jesus'un hedefi Dolmabahçe'de 7 sezondur süren galibiyet hasretine son verip, şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak.



Beşiktaş'ta da son iki haftada kaybedilen 5 puan nedeniyle teknik direktör Valerien İsmael'in geleceği tartışılıyor. Fransız hocanın da kazanmak zorunda olması nedeniyle son yılların en heyecanlı derbi düellosunun yaşanacağı ifade ediliyor.









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