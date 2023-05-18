Jorge Jesus: "Beşiktaş maçını örnek alın"

Şampiyonluk umutlarını son maçlara taşımak isteyen Fenerbahçe evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Beşiktaş maçını örnek alın'
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18 Mayıs 2023 11:29
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 14:00
Dünkü son idmanı takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı.

Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı. Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzonspor-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi. Siyah beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı. 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi. 
 
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