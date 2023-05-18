Jorge Jesus: 'Beşiktaş maçını örnek alın'

Dünkü son idmanı takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı.
Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı. Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzonspor-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi. Siyah beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı. 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.
Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı. Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzonspor-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi. Siyah beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı. 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.