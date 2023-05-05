Jorge Jesus: 'Beni her gün şaşırtıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Portekizli teknik adam, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaştı. Jesus, bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı.



Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda yorumda ve beğenide bulundu.



