Jorge Jesus: "Beni her gün şaşırtıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir paylaşım yaptı ve, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus: 'Beni her gün şaşırtıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 17:11
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 17:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Portekizli teknik adam, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaştı. Jesus, bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda yorumda ve beğenide bulundu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery