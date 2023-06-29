Jorge Jesus, Avrupa'nın en çok kazanan hocası olabilir!

Suudi Arabistan ile anlaşması beklenen Jorge Jesus, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde yılda 10 milyon euro kazanarak 'dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü' olmuş olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Avrupa'nın en çok kazanan hocası olabilir!
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29 Haziran 2023 18:52
Fenerbahçe'deki Teknik Direktörlük görevinden ayrılan Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. 

Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı ile görüşmelerde sona geldi.

Suudi Arabistan'ın Jesus ile 3 yıl için anlaşması beklenirken 68 yaşındaki teknik adama yılda 10 milyon euro maaş vermeyi planlıyor. 

Jorge Jesus, Suudi Arabistan ile anlaşmasının olumlu olması halinde 'dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü' olmuş olacak.

 

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