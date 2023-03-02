Jorge Jesus, Attila Szalai'den vazgeçemiyor





Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, gerçek anlamda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi konumunda.Yaptığı rotasyonlarla gündeme gelen, savunma kurgusunu sürekli değiştiren Jesus, sadece 25 yaşındaki öğrencisinden formayı almadı. Bu sezon sağ bekte Ferdi ve Osayi Samuel, stoperde Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, sol bekte ise Ferdi, Alioski ve Lincoln değişerek görev yaptı. Yanındaki arkadaşları sürekli değişse de Szalai, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 36 resmi maçın tamamında süre alarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Macar yıldız, Süper Lig'de ise 22 mücadelenin hepsinde 90 dakika sahada kalan tek Fenerbahçeli oyuncu oldu.Performans olarak Jesus'un kendisinden vazgeçmemesinin yanı sıra, bu sezon birçok takım arkadaşının aksine Szalai hiç sakatlık sorunu yaşamadı, cezalı duruma da düşmedi. Ancak başarılı savunmacı, yakında ligde ilk kez maç kaçırabilir. Şu anda 3 sarı kartla sınırda olan Szalai, bir sarı kart daha görmesi halinde, sonraki maçta cezalı olacak.