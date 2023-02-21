Jorge Jesus: "Artık futbola odaklanma zamanı"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, dünkü antrenmandan önce öğrencileri ile mini bir toplantı yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus: 'Artık futbola odaklanma zamanı'
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21 Şubat 2023 08:30
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus, dünkü antrenmandan önce öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

Jorge Jesus, "Depremin yaralarını sarmak kolay değil. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle aramızdaki puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefine yürümemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 




 
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