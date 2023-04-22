Jorge Jesus, Arda Güler ile özel görüştü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Son dakika golleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Kanarya mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus kritik maç öncesi kadrosunu netleştiriyor. Sözleşmesiyle gündeme gelen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler ve Alioski hakkında kararını verdi. Kanarya'da son 2 maça 11'de başlayan Arda Güler oyun aklı ve isteğiyle teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girdi. Sahada kaldığı sürede etkili performans gösteren 18 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor'a karşı da 11'de olacak.Portekizli çalıştırıcı, oyuncusuyla da baş başa görüşerekdedi.Oosterwolde'nin kötü oyunu sonrasında Makedon futbolcunun yeri garantilendi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir deplasmanında Jayden Oosterwolde'ye şans tanımıştı. Ancak Hollandalı futbolcu çok kötü oynayınca devrede yerini Ezgjan Alioski'ye bırakmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus ligin kalan bölümünde bu bölgede risk almayacak ve Alioski ile yoluna devam edecek.Sakat veya cezalı duruma düşmesi halinde ise Ferdi Kadıoğlu bu pozisyona kaydırılacak.