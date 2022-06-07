Jorge Jesus, aradığı aileyi Fenerbahçe'de buldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus kariyerinde yeni bir sayfa açarken İstanbul'da sıkı bir dostluğun da bağları kuruldu.



Son olarak Benfica'da takım içerisinde yaşanan sorun ve Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa'dan destek görememesi nedeniyle kırgınlık yaşayan Jesus, Fenerbahçe'de bambaşka bir yaklaşım buldu.



Başkan Ali Koç'un bir yöneticiden ya da profesyonelden ziyade bir dost gibi yaklaşması, deneyimli hocayı çok mutlu etti.



Aradığı ortamı buldu



En başından itibaren Ali Koç'un sıcak ve hazır yaklaşımı zaten Portekizli çalıştırıcıyı memnun ediyordu. Ama özellikle İstanbul'da karşılaştığı tablo daha da çok sevindirdi.



Başkan Ali Koç ve yöneticiler tarafından en iyi şekilde ağırlanan Jesus, istediği ortamı buldu.



Yeni sezonda takımın tek patronu olacağı desteğini de sarı-lacivertlilerden alan 68 yaşındaki teknik adam, hevesli bir şekilde imzayı attı, resmen hazırlıklarına başladı.



